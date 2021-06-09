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Киевский чиновник на джипе заблокировал трамвай и устроил "разборки" (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве чиновник КГГА на внедорожнике заблокировал движение трамвая, после чего вышел из авто для "разборок" с водителем общественного транспорта. Инцидент, который произошел на улице Глыбочицкой, попал на видео, и кадры разошлись в сети.

Об этом 9 июня передает "Киев Оперативный".

Водителем джипа оказался председатель комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации, самоуправления и агломерации Тарас Билинский.

На кадрах видно, что он пытался проскочить впереди трамвая на разворот, двигаясь по путям. Когда такой маневр не удалось совершить, он стал скандалить с водителем, стучал по двери трамвая, и в конце концов сел в свой джип и уехал.

Видео: в Киеве чиновник КГГА заблокировал движение трамвая на ул. Глыбочицкая

Позже чиновник опубликовал в Facebook гневный пост о конфликте на дороге утром 8 июня, обвинил водителя трамвая в "сознательной провокации на ДТП", а еще призвал руководство Транспортного департамента КГГА наказать того за "лихачество".

Впрочем, реакция оказалась обратной - Билинский после скандала получил массу возмущенных комментов под сообщением, и затем вообще удалил публикацию.

Тарас Билинский оскандалился из-за конфликта на дороге и нападок на водителя трамвая (фото: скрин поста facebook.com/KyivOperativ)

Теперь чиновник просто решил извиниться за свое поведение на дороге, и заверил, что признал неправоту.

"Спасибо всем, кто отписался по вчерашнему событию. Я не жлоб и не пи**рас и не кто там еще! В ситуации с трамваем я не прав и прошу извинить ! Хорошего всем дня!" - написал Билинский в своем Facebook на следующий день после инцидента.

Отметим, что не все пользователи сети поверили в его раскаяния, и в комментах критика продолжилась.

  • Сегодня извинился, а завтра опять будет чмырить водителей общественного транспорта. Уже проходили такое
  • Вывод: прежде чем быковать, убедись прав ли ты сам, чепуха!
  • Интернет стал массовым оружием. Любого толстосума нагнет.
  • Отобрать права и на пересдачу ПДД.
  • Да все уже, можно не извиняться. Интернет не забывает своих героев, даже если они переобулись в прыжке.

В ответ Билинский просто благодарил пользователей сети за замечания в свой адрес:

"...Я виноват в том, что произошло и извинился. Грязные выражения и оскорбления пусть остаются на совести комментаторов. Критику в свой адрес я действительно воспринял и сделал выводы. Еще раз спасибо", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что под Хмельницким пьяный чиновник сбил двух женщин на переходе, и момент наезда попал на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве пьяный иностранец протаранил "Дом Петра І".

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