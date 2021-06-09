Київський чиновник на джипі заблокував трамвай і влаштував "розбірки" (відео)

Водієм джипа виявився голова комітету Громадської ради при КМДА з питань децентралізації, самоврядування та агломерації Тарас Білінський.

На кадрах видно, що він намагався проскочити попереду трамвая на розворот, рухаючись по коліях. Коли такий маневр не вдалося здійснити, він став скандалити з водієм, стукав по дверях трамвая, і врешті-решт сів у свій джип і поїхав.

Відео: у Києві чиновник КМДА заблокував рух трамвая на вул. Глибочицька

Пізніше чиновник опублікував у Facebook гнівний пост про конфлікт на дорозі вранці 8 червня, звинуватив водія трамвая у "свідомій провокації на ДТП", а ще закликав керівництво Транспортного департаменту КМДА покарати того за "лихацтво".

Втім, реакція виявилася зворотною - Білінський після скандалу отримав масу обурених коментів під повідомленням, і потім взагалі видалив публікацію.

Тарас Білінський оскандалився через конфлікт на дорозі і нападок на водія трамвая (фото: скрін поста facebook.com/KyivOperativ)

Тепер чиновник просто вирішив вибачитися за свою поведінку на дорозі, і запевнив, що визнав неправоту.

"Спасибі всім, хто відписався по вчорашній події. Я не жлоб і не пі**рас і не хтось там ще! У ситуації з трамваєм я не правий і прошу вибачити ! Гарного всім дня!"- написав Білінський у своєму Facebook на наступний день після інциденту.

Зауважимо, що не всі користувачі мережі повірили в його каяття, і в коментах критика продовжилася.

Сьогодні вибачився, а завтра знову чмиритиме водіїв громадського транспорту. Вже проходили таке

Висновок: перш ніж бикувати, переконайся правий ти сам, нісенітниця!

Інтернет став масовою зброєю. Будь-якого товстосума нагне.

Відібрати права і на перездачу ПДР.

Та все вже, можна не вибачатися. Інтернет не забуває своїх героїв, навіть якщо вони перевзулися в стрибку.

У відповідь Білінський просто дякував користувачам мережі за зауваження на свою адресу:

"...Я винен у тому, що сталося і вибачився. Брудні вирази та образи нехай залишаються на совісті коментаторів. Критику на свою адресу я дійсно сприйняв і зробив висновки. Ще раз дякую", - йдеться в публікації.