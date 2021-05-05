Київським школярам розповіли, чи продовжать навчальний рік через карантин

Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Вона нагадала, що навчальний рік, згідно із законодавством триватиме до 1 липня.

"Тут трошки всі заплуталися. Навчальний рік, згідно із законодавством, триватиме до 1 липня. Тут немає нічого нового. Це було закладено в законі, який був прийнятий в 2020 році. Значить, навчальний рік повинен тривати до 1 липня. Але червень - це інший місяць для навчальних закладів", - розповіла Фіданян.

За словами чиновниці, нічого нового в цьому році через карантин не буде.

"У червні триває державна підсумкова атестація для випускних класів, до яких мають відношення і дев'яті класи, і четверті, які цього року звільнені від державної підсумкової атестації. А також державна підсумкова атестація у вигляді ЗНО для 11-х класів. У зв'язку з тим, що проходить ряд таких заходів, а раніше, ще до 19, були пришкільні табори - перші два тижні діти могли їх відвідувати, то навчальний рік і закінчувався зазвичай до 1 липня. Нічого нового в цьому році немає", - зазначила Фіданян.

Школярі просидять за партами до 28 травня.

"З 31 травня до 11 червня ми рекомендували навчальним закладам проводити групові індивідуальні заняття у разі необхідності - або підтягнути дитину за знаннями, або розвивати її знання з певного предмету", - додала Фіданян.