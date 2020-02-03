В киевских кафе орудуют опытные мошенники: видео со схемой обмана

В кафе Киева орудуют наглые мошенники. Парочка заходит в заведение и рассчитывается сувенирными деньгами за товар. Получив сдачу реальными купюрами, немедленно уходят. Один из таких случаев произошел около 14:30 в кафе на Лесном массиве по улице Шолом-Алейхема. В распоряжение журналистов Styler попало видео с камер видеонаблюдения, а также фото купюры.

Так, в кафе первым зашел мужчина, поинтересовавшись, есть ли круассаны. Получив от девушки-баристы положительный ответ, мошенник позвал свою напарницу (назвал ее Ириной), которая неохотно, но все же согласилась войти.

Парочка набрала круассанов на сумму 117 гривен. А при расчете началось "заговаривание зубов". Баристу спросили, как лучше рассчитаться - картой или наличными. Карту провести не удалось из-за отказа банка, а мелких денег не хватало. Тогда мошенник предложил дать 500 гривен (с оговоркой, что очень не хотелось менять, но что делать).

В кафе Киева орудуют мошенники (фото: Styler)

Девушка-бариста взяла деньги, посмотрела их на свет, ничего не заподозрив, достала из кассы сдачу - 383 грн. После чего парочка удалилась с товаром и деньгами. Стоит отметить, что бариста буквально в течение 30 секунд поняла, что 500 гривен сувенирные, но мошенников уже и след простыл.

Мужчине на вид 35-40, невысокого роста, худощавый. Одет в бордовый пуховик, черную шапку с белым значком. Его напарница немного выше, около 35, худощавая, темные волосы, стрижка-каре, синие джинсы с прорезами на коленях.

В кафе Киева орудуют мошенники (видео: YouTube)