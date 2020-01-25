В киевских кафе мошенник дурачит людей: схема обмана и фото "героя"

В Киеве в кафе мошенник выманивает деньги (фото: Telegram/Los Solomas)

В Киеве орудует наглый мошенник, выманивая деньги у посетителей кафе

В кафе Киева работает хитрый мошенник, который выманивает у посетителей деньги с помощью нехитрых приемов. В сети появился снимок афериста и предупреждение не попадаться на его удочку, его опубликовал столичный Telegram-канал Los Solomas.

Схема афериста довольно проста: он подолгу просиживает в кафе, вовлекая посетителей в беседу. Мужчина прикидывается "соседом", которому ну очень срочно нужно оплатить долг "за электричество", иначе он останется без света.

В сообщении столичного паблика сказано, что аферист просит довольно скромные сумы - менее 200 гривен, обещая их вернуть после того, как обналичит.

В Киеве в кафе мошенник выманивает деньги (фото: Telegram/Los Solomas)

"Уверено заходит в заведение: начинает очень быстро говорить, что, мол, он сосед, отключают свет и надо, например, 184 грн оплатить долг, а он сейчас обналичит и занесет позже. Говорит очень уверенно и быстро не давая время для размышления", - сказано в Telegram-канале.

Отмечается, что мошенник преднамеренно просит небольшие суммы денег, дабы проще было уговорить своих собеседников. Орудует умелец преимущественно в Соломенском районе Киева - местных жителей призывают быть бдительными.