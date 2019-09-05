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Вынес чуть ли не всю ферму: под Киевом поймали наглого похитителя поросят

STYLERПроисшествия    05.09.2019 - 18:31
Вынес чуть ли не всю ферму: под Киевом поймали наглого похитителя поросят
Мужчина воровал поросят с фермы под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина промышлял на ферме под Белой Церковью на протяжении месяцев

В Киевской области наглый грабитель в течение двух месяцев выносил поросят с местной фермы. Кроме того, на животноводческом предприятии обнаружили пропажу других ценных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

О недостаче стало известно, когда ветеринарный врач проводил обход и учет животных.

Инцидент произошел в селе Томиловка неподалеку от города Белая Церковь. Мужчина сбывал краденных поросят другим людям.

Участковые провели расследование и нашли расхитителя поросят. К преступлению причастен 31-летний житель этого же села.

Вынес чуть ли не всю ферму: под Киевом поймали наглого похитителя поросят

Мужчина воровал поросят с фермы под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Кроме того, правонарушитель вынес со складского помещения металлопластиковые двери и окна, приготовленные для установки.

Мужчину задержали и открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Волыни во время празднования дня громады жители едва не разорвали маленького поросенка ради развлечения.

К слову, в Киеве полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном.

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