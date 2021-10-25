В киевские ТЦ хотят не пускать определенные категории населения

В киевские торговые центры хотят не пускать подростков без сопровождения взрослых, если столица попадет в "красную" зону карантина.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) КГГА утвердила перечень противоэпидемических ограничений, которые будут введены в столице в случае перехода в "красную зону". Сейчас Киев находится в "оранжевой зоне". Соответствующий протокол № 66 опубликован на официальном портале Киева.

Согласно документу, осенние каникулы для учащихся всех классов в учреждениях общего среднего образования коммунальной формы собственности начнутся с 23 октября. Образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме с 1 ноября до принятия отдельного решения.

Среди прочего, там оговорены правила пребывания в ТРЦ лиц, не достигших 18-ти лет. В частности, запрещено: "посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат".