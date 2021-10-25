ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У київські ТЦ хочуть не пускати певні категорії населення

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 13:03
У київські ТЦ хочуть не пускати певні категорії населення Фото: у Київські ТЦ хочуть не пускати підлітків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київські торгові центри хочуть не пускати підлітків без супроводу дорослих, якщо столиця потрапить в "червону" зону карантину.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) КМДА затвердила перелік протиепідемічних обмежень, які будуть введені в столиці в разі переходу в "червону зону". Зараз Київ знаходиться в "помаранчевій зоні". Відповідний протокол № 66 опублікований на офіційному порталі Києва.

Згідно з документом, осінні канікули для учнів усіх класів у закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності розпочнуться з 23 жовтня. Освітній процес буде організований в дистанційному режимі з 1 листопада до прийняття окремого рішення.

Серед іншого, там обумовлені правила перебування в ТРЦ осіб, які не досягли 18-ти років. Зокрема, заборонено: "відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування або COVID-сертифікат".

Як ми раніше писали, з'явилася важлива заява по школах Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 25 жовтня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела
Свято 25 жовтня: що не можна робити, важливі традиції і у кого день ангела