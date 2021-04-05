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Киевские такси взвинтили цены: тарифы теперь заоблачные

Автор: Светлана Мащенко

Локдаун в Киеве ужесточили с 5 апреля, что сразу же отразилось на ценнике на проезд в такси. При этом стоимость автоматически повышается в зависимости от спроса, поэтому такая ситуация, вероятнее всего, будет по вечерам и утрам все дни усиленного карантина.

Сколько стоит теперь доехать из разных уголков Киева в центр, читайте ниже материале. Мы промониторили цены на такси основных служб "извоза" - Uklon, Uber, Bolt.

Так, доехать с Лесного массива до Политехнического института стоит не менее 500 грн (в обычное время ценник 120-150 грн на тарифе "Стандарт").

От метро Нивки до Крещатика в утренний прайм-тайм ехать киевляне будут за 245-345 грн, в зависимости от службы.

Маршрут Нивки - Подол обойдется во время наибольшего спроса (утро и вечер) в 270-370 грн.

А вот от Голосеева до Подола стоимость проезда в час пик равняется 228-325 грн. Опять же, разные службы такси ставят разную стоимость.

Дорога от Виноградаря до Подола будет стоить киевлянам во время наибольшей загрузки 290-330 грн.

Добраться по маршруту Позняки - Подол обойдется в 396-438 грн.

Отметим, что сегодняшний день начался с пробок, службы доставки работают с сильной задержкой. При этом общественный транспорт полупустой или совсем пустой.

Напомним, что усиленный карантин с закрытыми школами, садиками и транспортом по спецпропускам будет действовать предварительно до 16 апреля.

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Новости Украины Локдаун
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