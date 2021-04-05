Киевские такси взвинтили цены: тарифы теперь заоблачные

Так, доехать с Лесного массива до Политехнического института стоит не менее 500 грн (в обычное время ценник 120-150 грн на тарифе "Стандарт").

От метро Нивки до Крещатика в утренний прайм-тайм ехать киевляне будут за 245-345 грн, в зависимости от службы.

Маршрут Нивки - Подол обойдется во время наибольшего спроса (утро и вечер) в 270-370 грн.

А вот от Голосеева до Подола стоимость проезда в час пик равняется 228-325 грн. Опять же, разные службы такси ставят разную стоимость.

Дорога от Виноградаря до Подола будет стоить киевлянам во время наибольшей загрузки 290-330 грн.

Добраться по маршруту Позняки - Подол обойдется в 396-438 грн.