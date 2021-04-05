Киевские такси взвинтили цены: тарифы теперь заоблачные

Локдаун в Киеве ужесточили с 5 апреля, что сразу же отразилось на ценнике на проезд в такси. При этом стоимость автоматически повышается в зависимости от спроса, поэтому такая ситуация, вероятнее всего, будет по вечерам и утрам все дни усиленного карантина.
Сколько стоит теперь доехать из разных уголков Киева в центр, читайте ниже материале. Мы промониторили цены на такси основных служб "извоза" - Uklon, Uber, Bolt.
Так, доехать с Лесного массива до Политехнического института стоит не менее 500 грн (в обычное время ценник 120-150 грн на тарифе "Стандарт").
От метро Нивки до Крещатика в утренний прайм-тайм ехать киевляне будут за 245-345 грн, в зависимости от службы.
Маршрут Нивки - Подол обойдется во время наибольшего спроса (утро и вечер) в 270-370 грн.
А вот от Голосеева до Подола стоимость проезда в час пик равняется 228-325 грн. Опять же, разные службы такси ставят разную стоимость.
Дорога от Виноградаря до Подола будет стоить киевлянам во время наибольшей загрузки 290-330 грн.
Добраться по маршруту Позняки - Подол обойдется в 396-438 грн.
Отметим, что сегодняшний день начался с пробок, службы доставки работают с сильной задержкой. При этом общественный транспорт полупустой или совсем пустой.
Напомним, что усиленный карантин с закрытыми школами, садиками и транспортом по спецпропускам будет действовать предварительно до 16 апреля.