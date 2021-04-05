RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Автор: Світлана Мащенко

Локдаун в Києві посилили з 5 квітня, що відразу ж позначилося на ціннику на проїзд в таксі. При цьому вартість автоматично підвищується в залежності від попиту, тому така ситуація, найімовірніше, буде вечорами й ранками всі дні посиленого карантину.

Скільки коштує зараз доїхати з різних куточків Києва в центр, читайте нижче матеріалі. Ми промоніторили ціни на таксі основних служб - Uklon, Uber, Bolt.

Так, доїхати з Лісового масиву до Політехнічного інституту коштує не менше 500 грн (в звичайний час цінник 120-150 грн на тариф "Стандарт").

Від метро Нивки до Хрещатика в ранковий прайм-тайм їхати кияни будуть по 245-345 грн, в залежності від служби.

Маршрут Нивки - Поділ обійдеться під час найбільшого попиту (ранок і вечір) в 270-370 грн.

А ось від Голосієва до Подолу вартість проїзду в годину пік дорівнює 228-325 грн. Знову ж таки, різні служби таксі ставлять різну вартість.

Дорога від Виноградаря до Подолу буде коштувати киянам під час найбільшого завантаження 290-330 грн.

Дістатися за маршрутом Позняки - Поділ обійдеться в 396-438 грн.

Відзначимо, що сьогоднішній день розпочався з заторів, служби доставки працюють з сильною затримкою. При цьому громадський транспорт напівпорожній або зовсім порожній.

Нагадаємо, що посилений карантин з закритими школами, садочками і транспортом за спецперепустками буде діяти попередньо до 16 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Локдаун
Читайте також
У Миколаєві транспортний колапс: на зупинках черги, таксисти різко підняли ціни
"Локдаун вдарить по бізнесу": у Полтаві протестують через жорсткий карантин
Прогноз погоди