Київські таксі підняли ціни: тарифи тепер захмарні

Так, доїхати з Лісового масиву до Політехнічного інституту коштує не менше 500 грн (в звичайний час цінник 120-150 грн на тариф "Стандарт").

Від метро Нивки до Хрещатика в ранковий прайм-тайм їхати кияни будуть по 245-345 грн, в залежності від служби.

Маршрут Нивки - Поділ обійдеться під час найбільшого попиту (ранок і вечір) в 270-370 грн.

А ось від Голосієва до Подолу вартість проїзду в годину пік дорівнює 228-325 грн. Знову ж таки, різні служби таксі ставлять різну вартість.

Дорога від Виноградаря до Подолу буде коштувати киянам під час найбільшого завантаження 290-330 грн.

Дістатися за маршрутом Позняки - Поділ обійдеться в 396-438 грн.