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В Харькове поймали и наказали водителя, который не хотел пропускать "скорую" (видео)

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Харьков, Пятница 01 октября 2021 12:40
В Харькове поймали и наказали водителя, который не хотел пропускать "скорую" (видео) Коллаж РБК-Украина: Водитель не пропустил скорую и был наказан в Харькове
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове водитель легковушки Renault нагло не пропускал скорую с включенным проблесковым маячком и спецсигналом. В карете авто экстренной службы находился пациент на грани жизни и смерти, а автомобилист спокойно занял крайнюю левую полосу и не намеревался ее освобождать.

За такие действия водителя легковушки наказали штрафом, рассказывают в патрульной полиции Харьковской области.

"Когда речь идет о необходимости срочной помощи, счет времени иногда идет на секунды, помощь медиков должна быть оказана в максимально короткий срок", - говорится в сообщении.

На видео бригада медиков экстренно госпитализирует больного с острым нарушением мозгового кровообращения. А водитель Renault игнорирует прямое требование ПДД, не предоставляя преимущества в движении "скорой".

И хотя водитель-нарушитель преспокойно продолжил движение, его разыскали патрульные. Теперь за нарушение ему светит штраф в размере 680 грн по ч. 3 ст 122 КУоАП.

Это важно!

В пункте 3.2 Правил дорожного движения Украины говорится, что в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).

Даже если вы купили права или забыли то, чему учили вас в автошколе, оставайтесь людьми и не забывайте о своих моральных принципах. Да и деньги сохраните.

Ранее мы писали, что украинским водителям сделали важное предупреждение, которое нельзя игнорировать. Правило начинает действовать уже с 1 октября, а за его нарушение предусмотрено наказание.

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