Киевские "копы" помогли роженице и заслужили уважение (видео)

В Киеве полицейские помогли быстро сопроводить машину с женщиной, у которой начались схватки.
Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в Facebook.
Патрульные Евгений Зведенюк и Иванна Бабчук патрулировали по улице Соломенской. В это время к ним обратился мужчина и попросил помочь.
Он сообщил, что везет беременную жену, у которой начались схватки, в роддом.
Мужчина очень волновался, что из-за осложнений в движении могут не успеть, а потому попросил сопроводить автомобиль.
"Инспекторы, не мешкая ни минуты, быстро сопровождали авто в роддом, где женщину уже ожидали врачи. Спасибо водителям, которые реагируют", - сказано в сообщении.
Смотрите на видео, как все происходило.
Как мы писали ранее, под Киевом полицейские схватили беременную самоубийцу в момент прыжка.