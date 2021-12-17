Киевские "копы" помогли роженице и заслужили уважение (видео)

Как все произошло

Патрульные Евгений Зведенюк и Иванна Бабчук патрулировали по улице Соломенской. В это время к ним обратился мужчина и попросил помочь.

Он сообщил, что везет беременную жену, у которой начались схватки, в роддом.

Мужчина очень волновался, что из-за осложнений в движении могут не успеть, а потому попросил сопроводить автомобиль.

"Инспекторы, не мешкая ни минуты, быстро сопровождали авто в роддом, где женщину уже ожидали врачи. Спасибо водителям, которые реагируют", - сказано в сообщении.

Смотрите на видео, как все происходило.