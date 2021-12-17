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Київські "копи" допомогли породіллі і заслужили повагу (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві поліцейські допомогли швидко супроводити машину з жінкою, у якої почалися перейми.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Києва в Facebook.

Як все сталося

Патрульні Євген Зведенюк та Іванна Бабчук патрулювали по вулиці Солом'янській. В цей час до них звернувся чоловік і попросив допомогти.

Він повідомив, що везе вагітну дружину, у якої почалися перейми, в пологовий будинок.

Чоловік дуже хвилювався, що через ускладнення в русі можуть не встигнути, а тому попросив супроводити автомобіль.

"Інспектори, не зволікаючи ні хвилини, швидко супроводжували авто в пологовий будинок, де жінку вже чекали лікарі. Спасибі водіям, які реагують", - сказано в повідомленні.

Дивіться на відео, як все відбувалося.

Як ми писали раніше, під Києвом поліцейські схопили вагітну самогубцю в момент стрибка.

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