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Под Киевом женщина сбила ребенка и влетела в другой автомобиль

Киев, Вторник 21 июля 2020 15:03
Под Киевом женщина сбила ребенка и влетела в другой автомобиль
Под Киевом женщина сбила ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Автомобилистка совершала маневр во дворе жилого дома в Вишневом

В Вишневом Киевской области автомобилистка на машине Toyota сбила ребенка на велосипеде, а потом влетела в другую машину. Пострадавшего малыша немедленно госпитализировали.

Инцидент произошел по улице Европейской в Вишневом. Женщина-водитель совершала маневр во дворе жилого дома, и, чтобы избежать столкновения с другой машиной, вывернула руль и сбила ребенка, который в этом момент катался на велосипеде во дворе. Детали рассказали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

После того как автомобилистка совершила наезд на ребенка, она впала в состояние шока и въехала в автомобиль Skoda, который был припаркован в том же дворе.

"Ребенка немедленно госпитализировали в больницу Охматдет. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, также был обнаружен ушиб в области легких, живота и уха. Пострадавшего в больнице тщательно осмотрят специалисты, и начнут лечение", - сказано в сообщении.

Под Киевом женщина сбила ребенка и влетела в другой автомобиль

В Вишневом женщина сбила ребенка на велосипеде (Фото: Киев Оперативный)

В комментариях пользователи возмутились тем, что водители имеют привычку парковать машины во дворах, где нет места для автомобилей. Это приводит к тому, что автомобилисты при маневрах разрушают детские площадки, клумбы и наносят местным жителям травмы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье в ужасном ДТП погиб футбольный тренер и его дети.

А также рассказывали о том, что на трассе Львов-Шегини произошло пьяное ДТП, в котором пострадало 5 человек.

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