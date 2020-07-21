Під Києвом жінка збила дитину і влетіла в інший автомобіль

Під Києвом жінка збила дитину (Колаж РБК-Україна)

Автомобілістка здійснювала маневр у дворі житлового будинку у Вишневому

У Вишневому Київської області автомобілістка на машині Toyota збила дитину на велосипеді, а потім влетіла в іншу машину. Постраждалого малюка негайно госпіталізували.

Інцидент стався по вулиці Європейської у Вишневому. Жінка-водій здійснювала маневр у дворі житлового будинку, і, щоб уникнути зіткнення з іншою машиною, вивернула кермо і збила дитину, яка у цьому момент каталася на велосипеді у дворі. Деталі розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Після того як автомобілістка скоїла наїзд на дитину, вона впала в стан шоку і в'їхала в автомобіль Skoda, який був припаркований у тому ж дворі.

"Дитину негайно госпіталізували у лікарню Охматдит. Лікарі діагностували у неї струс мозку, також був виявлений забій в області легенів, живота і вуха. Постраждалого у лікарні ретельно оглянуть фахівці, і почнуть лікування", - сказано в повідомленні.

Вишневому жінка збила дитину на велосипеді (Фото: Київ Оперативний)

У коментарях користувачі обурилися тим, що водії мають звичку паркувати машини у дворах, де немає місця для автомобілів. Це призводить до того, що автомобілісти при маневрах руйнують дитячі майданчики, клумби та наносять місцевим жителям травми.

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