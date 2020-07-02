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Под Киевом замечены редкие "краснокнижные" животные: ходят по одному маршруту (фото)

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 10:29
Под Киевом замечены редкие "краснокнижные" животные: ходят по одному маршруту (фото)
Под Киевом отметились лоси (коллаж РБК-Украина)

В Ворзеле под Киевом заметили лосей

В Ворзеле Киевской области местные жители заметили на обочине дороги лосей. Люди утверждают, что это мама с малышом и они ходят по одному и тому же маршруту. Животных, которые занесены в Красную книгу, заметили тут ранним утром.

"Лоси тут часто переходят дорогу, но по одиночке. А в этот раз жители заметили сразу двух. Причем было это ранним утром, когда на проезжей части было немного машин", – рассказал местный житель Павел Коваленко изданию "Сегодня".

По словам украинского эколога Павла Соколенко, то, что животных замечают на улице, является хорошим знаком.

Под Киевом замечены редкие &quot;краснокнижные&quot; животные: ходят по одному маршруту (фото)Под Киевом замечены лоси (фото: segodnya.ua)

"Это очень необычно для города, чтобы лоси гуляли по улицам. Эти животные обитают в глубине лесов – живут там и питаются растительностью. Сами по себе лоси – не социальные животные. Они избегают территорий, где находятся люди. Возможно, животные вышли из ближайшего лесного массива. А Ворзель, Буча, Тетерев – это территории, которые окружены лесными массивами. Скорей всего лоси просто мигрировали в поисках пищи и в это время на улицах не было людей и машин, которые могли бы их напугать", – рассказал Соколенко.

Эколог считает, что лоси перестали бояться людей и выходят из леса в поисках еды.

"Я считаю, что сам факт наличия лосей в черте Киева и области – это очень позитивный момент. Это говорит о том, что на них перестали охотиться и они хорошо себя чувствуют в лесах вокруг столицы. Обезопасить людей от лосей и наоборот – просто невозможно. Водители должны знать, что они могут внезапно появиться на дороге и быть максимально внимательными", – подытожил эколог.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Киевживотные
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