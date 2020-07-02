Під Києвом помічені рідкісні "червонокнижні" тварини: ходять по одному маршруту (фото)

Під Києвом відзначилися лосі (колаж РБК-Україна)

У Ворзелі під Києвом помітили лосів

У Ворзелі Київської області місцеві жителі помітили на узбіччі дороги лосів. Люди стверджують, що це мама з малюком і вони ходять по одному і тому ж маршруту. Тварин, які занесені в Червону книгу, помітили тут рано вранці.

"Лосі тут часто переходять дорогу, але поодинці. А в цей раз жителі помітили одразу двох. Причому було це рано вранці, коли на проїжджій частині було небагато машин", – розповів місцевий житель Павло Коваленко виданню "Сегодня".

За словами українського еколога Павла Соколенко, те, що тварин помічають на вулиці, є хорошим знаком.

Під Києвом помічені лосі (фото: segodnya.ua)

"Це дуже незвично для міста, щоб лосі гуляли вулицями. Ці тварини живуть у глибині лісів живуть там і живляться рослинністю. Самі по собі лосі – несоціальні тварини. Вони уникають територій, де знаходяться люди. Можливо, тварини вийшли з найближчого лісового масиву. А Ворзель, Буча, Тетерів – це території, які оточені лісовими масивами. Скоріше всього лосі просто мігрували в пошуках їжі і в цей час на вулицях не було людей і машин, які могли б їх налякати", – розповів Соколенко.

Еколог вважає, що лосі перестали боятися людей і виходять з лісу у пошуках їжі.

"Я вважаю, що сам факт наявності лосів в межах Києва та області – це дуже позитивний момент. Це говорить про те, що на них перестали полювати і вони добре себе почувають в лісах навколо столиці. Убезпечити людей від лосів і навпаки – просто неможливо. Водії повинні знати, що вони можуть раптово з'явитися на дорозі і бути максимально уважними", – підсумував еколог.

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Автор: Людмила Жукова