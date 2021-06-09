Под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный: "полиция особо не ищет"

Как рассказала мать пропавшего Виталия, последний раз ее сына видели 6 марта 2021 года в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

"Виталий исчез при загадочных обстоятельствах в городе Белая Церковь 6 марта 2021 года, его якобы выселили из военного общежития, и он со всеми вещами ушел в неизвестном направлении. Впоследствии его комбат мне сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, были выбиты двери, разбит унитаз, но подробности не разглашали, а чтобы замять это все дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию. Но об этом я узнала не так давно", — рассказала мать бойца.

Мать не знает ничего о дальнейшей судьбе ее сына. Единственное, что ей известно это то, что он помирился со своей любимой, и у него было прекрасное настроение.

В тот же день, 6 марта, Виталий Кондратьев последний раз заходил в соцсети, далее его судьба неизвестна.

Полиция бездействует

Несмотря на обращение в полицию и военной прокуратуры, Виталия никто не ищет. так говорит его мать.

Фастовская полиция уголовное дело сразу после исчезновения не открыла, зато переслала заявление матери в военную часть Виталия.

По словам матери, 3 июня она написала повторное заявление в Фастовскую полицию, ее зарегистрировали, но вот общения со следователем так и не получилось.

Виталий Кондратьев исчез 6 марта (фото: tsn.ua)

В Фастовской полиции подтвердили, что заявление матери они зарегистрировали.

"Заявление зарегистрировано, мы изучаем детали, а открыто производство, сказать не можем, такую информацию мы не разглашаем", — сказали полицейские.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия просьба звонить по указанным телефонам: 068 777 0112 или 102.