Под Киевом задержали мошенницу-рекордсменку: схема обмана была просто фееричная

Как работала мошенница

Женщина промышляла в основном в торговых точках – магазинах, аптеках. Она представлялась сотрудницей энергетической компании и рассказывала продавцам страшную сказку о том, что сейчас будет скачок напряжения и все золотые вещи и смартфоны нужно упаковать в пакет.

"Женщина рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение в 40 000 вольт, а поэтому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют", - рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Ценности, которые продавцы складывали в пакет, мошенница просто забирала и исчезала в неизвестном направлении.

Как полиции удалось задержать преступницу

Информация о таких кражах стала поступать в полицию с середины мая. Истории потерпевших были очень похожи и приметы аферистки совпадали. Полиция поняла, что во всех эпизодах фигурирует одна и та же женщина.

Они провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и смогли установить личность злоумышленницы. Ею оказалась 43-летняя женщина из Луганской области, которая не имеет постоянного места жительства и уже неоднократно судимая.

Полиция задержала преступницу-рекордсменку

Мошенницу задержали в момент проворачивания очередной аферы в Обухове и во время досмотра полицейские обнаружили у нее золотые украшения и телефоны, которые ранее были украдены.

Что грозит мошеннице

Сейчас преступница задержана по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещена в изолятор временного содержания. Ее проверяют теперь на причастность к аналогичным преступлениям на территории не только Киевской области, но всей Украины. Объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается в ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения.