Под Киевом второклассник пытался совершить суицид: учителя успели

Под Киевом второклассник едва не совершил суицид (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик встал на подоконник и собирался выпрыгнуть из школьного окна

В Киевской области восьмилетний школьник пытался покончить жизнь самоубийством. Он залез на подоконник и собирался выпрыгнуть из окна школы.

Инцидент произошел в поселке Песчаная Белоцерковского района Киевской области. 8-летний ученик местной школы попытался совершить самоубийство и сигануть из окна школы. Детали рассказали на портале "Столичный дозор".

К счастью, ребенка на подоконнике успела заметить одна из учительниц. Она быстро отреагировала, стащила его с окна и позвонила в полицию. Пока сотрудники правоохранительных органов прибыли в школу, мальчик успел вырваться и убежать.

Ребенка нашли через некоторое время у дороги. Он был абсолютно цел, но напуган, в шоковом состоянии и плакал. Вернуться в школу с патрульными полицейскими он не захотел и признался, что боится.

О происшествии уведомили также работников ювенальной превенции. На данный момент выясняются все подробности и обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели и учителя. Также предстоит работа с родителями мальчика, чтобы выяснить, что могло побудить 8-летнего мальчика на такой опрометчивый шаг.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что всплыли новые данные о маньяке в Киеве, который избивал своих женщин и доводил их до самоубийства.

А также рассказывали о том, что под Одессой десятиклассник перерезал себе ножом горло прямо в школе.