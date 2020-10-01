Під Києвом другокласник намагався вчинити суїцид: вчителі встигли

Під Києвом другокласник ледь не скоїв суїцид (Колаж РБК-Україна)

Хлопчик став на підвіконня і збирався вистрибнути з шкільного вікна

У Київській області восьмирічний школяр намагався покінчити життя самогубством. Він заліз на підвіконня і збирався вистрибнути з вікна школи.

Інцидент стався в селищі Піщана Білоцерківського району Київської області. 8-річний учень місцевої школи спробував вчинити самогубство і стрибнути з вікна школи. Деталі розповіли на порталі "Столичний дозор".

На щастя, дитину на підвіконні встигла помітити одна з вчительок. Вона швидко відреагувала, стягнув його з вікна і зателефонувала в поліцію. Поки співробітники правоохоронних органів прибули в школу, хлопчик встиг вирватися і втекти.

Дитину знайшли через деякий час біля дороги. Він був абсолютно цілий, але наляканий, в шоковому стані та плакав. Повернутися в школу з патрульними поліцейськими він не захотів і зізнався, що боїться.

Про подію повідомили також працівникам ювенальної превенції. На цей момент з'ясовуються всі подробиці та обставини інциденту, опитуються свідки та вчителі. Також проводиться робота з батьками хлопчика, щоб з'ясувати, що могло спонукати 8-річного хлопчика на такий необачний крок.

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