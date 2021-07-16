Под Киевом воры ворвались в дом пенсионеров и пытали их: все закончилось трагедией

Отмечается, что трое неизвестных зашли в дом пожилых супругов, связали хозяев и, нанеся телесные повреждения мужчине, потребовали информацию о том, где супруги хранят сбережения.

После пыток воры забрали деньги и ювелирные изделия и скрылись в неизвестном направлении.

После нападения неизвестных 60-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Жена вызвала полицию.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают все меры для розыска злоумышленников.

Под Киевом воры напали на пенсионеров (фото: facebook.com/KyivOperativ)