UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Киевом водитель на глазах у полиции "снес" шлагбаум, но они никак не отреагировали (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В селе Тарасовка Киевской области водитель грузовика в буквальном смысле "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и поехал дальше. Все это было на глазах у полицейских, однако они никак не среагировали.

Видео инцидента опубликовали в Телеграмм-канале "Киев Оперативный".

Так, во время инцидента проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, поэтому они поехали дальше.

"На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлагбаум, а затем спокойненько скрылся", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи уверяют, что водитель грузовика мог не увидеть, что шлагбаум опускается.

  • А полицейские просто уехали;
  • Он не увидел, что шлагбаум опускается;
  • Красный сигнал загорелся, почему они выехали все на переезд;
  • Там все нарушители, всем лишение прав, смысл общаться о том что видел шлагбаум, или он в слепой зоне приметил. Светофор красный для кого?;
  • Водитель не мог увидеть, что шлагбаум опускается;
  • Им это не интересно. Вот и все.

Ранее мы сообщали, что мама украинской певицы попала в ДТП.

Также мы писали, что возле Львова "скорая" сбила пешехода на переходе. Момент ДТП попал на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция