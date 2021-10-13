Под Киевом водитель на глазах у полиции "снес" шлагбаум, но они никак не отреагировали (видео)

В селе Тарасовка Киевской области водитель грузовика в буквальном смысле "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и поехал дальше. Все это было на глазах у полицейских, однако они никак не среагировали.
Видео инцидента опубликовали в Телеграмм-канале "Киев Оперативный".
Так, во время инцидента проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, поэтому они поехали дальше.
"На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлагбаум, а затем спокойненько скрылся", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи уверяют, что водитель грузовика мог не увидеть, что шлагбаум опускается.
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