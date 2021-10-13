RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Києвом водій на очах у поліції "зніс" шлагбаум, але вони ніяк не відреагували (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У селі Тарасівка Київської області водій вантажівки у буквальному сенсі "зніс" шлагбаум на залізничному переїзді й поїхав далі. Все це було на очах у поліцейських, однак вони ніяк не зреагували.

Відео інциденту опублікували в Телеграм-каналі "Київ оперативний".

Так, під час інциденту проїжджав поліцейський автомобіль. Втім, інцидент не зацікавив правоохоронців, тому вони поїхали далі.

"На очах у правоохоронців водій вантажівки зніс шлагбаум, а потім спокійненько втік", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі запевняють, що водій вантажівки міг не побачити, що шлагбаум опускається.

  • А поліцейські просто поїхали собі;
  • Він не побачив, що шлагбаум опускається;
  • Червоний сигнал загорівся, чому вони виїхали всі на переїзд;
  • Там всі порушники, всім позбавлення прав, сенс спілкуватися про те бачив він шлагбаум, або він в сліпій зоні набачив. Світлофор червоний для кого?;
  • Водій не міг побачити, що шлагбаум опускається;
  • Їм це не цікаво. От і все.

Раніше ми повідомляли, що мама української співачки потрапила в ДТП.

Також ми писали, що біля Львова "швидка" збила пішохода на переході. Момент ДТП потрапив на відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция