Під Києвом водій на очах у поліції "зніс" шлагбаум, але вони ніяк не відреагували (відео)

У селі Тарасівка Київської області водій вантажівки у буквальному сенсі "зніс" шлагбаум на залізничному переїзді й поїхав далі. Все це було на очах у поліцейських, однак вони ніяк не зреагували.

Так, під час інциденту проїжджав поліцейський автомобіль. Втім, інцидент не зацікавив правоохоронців, тому вони поїхали далі.

"На очах у правоохоронців водій вантажівки зніс шлагбаум, а потім спокійненько втік", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі запевняють, що водій вантажівки міг не побачити, що шлагбаум опускається.