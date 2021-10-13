Під Києвом водій на очах у поліції "зніс" шлагбаум, але вони ніяк не відреагували (відео)

У селі Тарасівка Київської області водій вантажівки у буквальному сенсі "зніс" шлагбаум на залізничному переїзді й поїхав далі. Все це було на очах у поліцейських, однак вони ніяк не зреагували.
Відео інциденту опублікували в Телеграм-каналі "Київ оперативний".
Так, під час інциденту проїжджав поліцейський автомобіль. Втім, інцидент не зацікавив правоохоронців, тому вони поїхали далі.
"На очах у правоохоронців водій вантажівки зніс шлагбаум, а потім спокійненько втік", - йдеться у повідомленні.
У коментарях користувачі запевняють, що водій вантажівки міг не побачити, що шлагбаум опускається.
Раніше ми повідомляли, що мама української співачки потрапила в ДТП.
Також ми писали, що біля Львова "швидка" збила пішохода на переході. Момент ДТП потрапив на відео.