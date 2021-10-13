Под Киевом водитель на глазах у полиции "снес" шлагбаум, но они никак не отреагировали (видео)
В селе Тарасовка Киевской области водитель грузовика в буквальном смысле "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и поехал дальше. Все это было на глазах у полицейских, однако они никак не среагировали.
Видео инцидента опубликовали в Телеграмм-канале "Киев Оперативный".
Так, во время инцидента проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, поэтому они поехали дальше.
"На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлагбаум, а затем спокойненько скрылся", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи уверяют, что водитель грузовика мог не увидеть, что шлагбаум опускается.
- А полицейские просто уехали;
- Он не увидел, что шлагбаум опускается;
- Красный сигнал загорелся, почему они выехали все на переезд;
- Там все нарушители, всем лишение прав, смысл общаться о том что видел шлагбаум, или он в слепой зоне приметил. Светофор красный для кого?;
- Водитель не мог увидеть, что шлагбаум опускается;
- Им это не интересно. Вот и все.
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