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Под Киевом водитель на глазах у полиции "снес" шлагбаум, но они никак не отреагировали (видео)

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Киевская область, Среда 13 октября 2021 17:24
Под Киевом водитель на глазах у полиции "снес" шлагбаум, но они никак не отреагировали (видео) Водитель грузовика сбил шлагбаум (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Тарасовка Киевской области водитель грузовика в буквальном смысле "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и поехал дальше. Все это было на глазах у полицейских, однако они никак не среагировали.

Видео инцидента опубликовали в Телеграмм-канале "Киев Оперативный".

Так, во время инцидента проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, поэтому они поехали дальше.

"На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлагбаум, а затем спокойненько скрылся", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи уверяют, что водитель грузовика мог не увидеть, что шлагбаум опускается.

  • А полицейские просто уехали;
  • Он не увидел, что шлагбаум опускается;
  • Красный сигнал загорелся, почему они выехали все на переезд;
  • Там все нарушители, всем лишение прав, смысл общаться о том что видел шлагбаум, или он в слепой зоне приметил. Светофор красный для кого?;
  • Водитель не мог увидеть, что шлагбаум опускается;
  • Им это не интересно. Вот и все.

Ранее мы сообщали, что мама украинской певицы попала в ДТП.

Также мы писали, что возле Львова "скорая" сбила пешехода на переходе. Момент ДТП попал на видео.

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