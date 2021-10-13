Під Києвом водій на очах у поліції "зніс" шлагбаум, але вони ніяк не відреагували (відео)
У селі Тарасівка Київської області водій вантажівки у буквальному сенсі "зніс" шлагбаум на залізничному переїзді й поїхав далі. Все це було на очах у поліцейських, однак вони ніяк не зреагували.
Відео інциденту опублікували в Телеграм-каналі "Київ оперативний".
Так, під час інциденту проїжджав поліцейський автомобіль. Втім, інцидент не зацікавив правоохоронців, тому вони поїхали далі.
"На очах у правоохоронців водій вантажівки зніс шлагбаум, а потім спокійненько втік", - йдеться у повідомленні.
У коментарях користувачі запевняють, що водій вантажівки міг не побачити, що шлагбаум опускається.
- А поліцейські просто поїхали собі;
- Він не побачив, що шлагбаум опускається;
- Червоний сигнал загорівся, чому вони виїхали всі на переїзд;
- Там всі порушники, всім позбавлення прав, сенс спілкуватися про те бачив він шлагбаум, або він в сліпій зоні набачив. Світлофор червоний для кого?;
- Водій не міг побачити, що шлагбаум опускається;
- Їм це не цікаво. От і все.
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