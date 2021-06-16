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Под Киевом утонула 13-летняя девочка: спасала подругу из воды

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Белая Церковь, Среда 16 июня 2021 11:40
Под Киевом утонула 13-летняя девочка: спасала подругу из воды Фото: Под Киевом утонула девочка, спасая подругу (facebook.com/police.bc.r)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области в городе Белая Церковь произошла трагедия. На реке Рось отдыхала компания девочек 12-14 лет. Одна из них начала тонуть и подруги кинулись ей на помощь. К сожалению, одна из девочек утонула. Ее тело спасатели нашли в 100 метрах от берега.

Об этом сообщает Белоцерковское отделение полиции в Facebook.

Одна из несовершеннолетних девочек позвонила в полицию. Она сообщила патрульным, что она, вместе со своей 13-летней подругой купались в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.

На место происшествия сразу прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские Белоцерковского районного управления полиции, работники Белоцерковской окружной прокуратуры, патрульные полицейские, спасатели, медики и работники социальной службы.

Что случилось у реки

Выяснилось, что компания девушек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхали у реки Рось. Взрослых рядом с ними не было. Впоследствии они пошли купаться к реке и одна из них, 13-летняя девочка начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать и спасли ее, но одна из них резко ушла под воду.

Спасенная девочка добралась до берега, а ее подруги позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

Как мы писали ранее, в Запорожье на Центральном пляже в Днепре утонул 14-летний подросток.

Также мы сообщали, что прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море.

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