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Під Києвом потонула 13-річна дівчинка: рятувала подругу з води

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Біла Церква, Середа 16 червня 2021 11:40
Під Києвом потонула 13-річна дівчинка: рятувала подругу з води Фото: Під Києвом потонула дівчинка, рятуючи подругу (facebook.com/police.bc.r)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області в місті Біла Церква сталася трагедія. На річці Рось відпочивала компанія дівчаток 12-14 років. Одна з них почала тонути і подруги кинулися їй на допомогу. На жаль, одна з дівчаток потонула. Її тіло рятувальники знайшли за 100 метрів від берега.

Про це повідомляє Білоцерківське відділення поліції в Facebook.

Одна з неповнолітніх дівчаток зателефонувала в поліцію. Вона повідомила патрульним, що вона, разом зі своєю 13-річною подругою купалася в місцевій водоймі, після чого подруга зникла у воді.

На місце події одразу прибули керівництво поліції, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські Білоцерківського районного управління поліції, працівники Білоцерківської окружної прокуратури, патрульні поліцейські, рятувальники, медики та працівники соціальної служби.

Що сталося біля річки

З'ясувалося, що компанія дівчат віком від 12 до 14 років відпочивали біля річки Рось. Дорослих поруч з ними не було. Згодом вони пішли купатися до річки й одна з них, 13-річна дівчинка почала тонути. Дві подруги кинулися їй допомагати і врятували її, але одна з них різко пішла під воду.

Врятована дівчинка дісталася до берега, а її подруги подзвонили в поліцію і повідомили про подію.

Як ми писали раніше, в Запоріжжі на центральному пляжі в Дніпрі потонув 14-річний підліток.

Також ми повідомляли, що перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі.

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