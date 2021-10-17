ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Машина "скорой" въехала в микроавтобус: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 17 октября 2021 12:20
Машина "скорой" въехала в микроавтобус: в Днепропетровской области произошло ДТП с пострадавшими Фото: в Днепропетровской области произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепропетровской области столкнулись маршрутный междугородний микроавтобус и автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате ДТП пострадали 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Это произошло в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района.

Спасатели получили сообщение о ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jamper и маршрутного междугороднего микроавтобуса Volkswagen LT-35.

Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр". От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось 3 работника. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутного такси. Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

У всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, девушка 2000 года рождения от госпитализации отказалась.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине