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Під Києвом у маршрутки з повним салоном пасажирів відмовили гальма: відео ДТП

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Київська область, Вівторок 19 жовтня 2021 18:26
Під Києвом у маршрутки з повним салоном пасажирів відмовили гальма: відео ДТП Колаж РБК-Україна: під Києвом у маршрутки відмовили гальма
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у селищі Віта-Поштова у маршрутки відмовили гальма, і транспорт з пасажирами в салоні влетів на зустрічну смугу, зіткнувшись з кількома авто. На щастя, в результаті ДТП обійшлося без жертв.

Відео "оскаженілої" маршрутки, що мчить вулицею, опубліковано 19 жовтня на Facebook-сторінці "dtp.kiev.ua".

Громадський транспорт у момент інциденту, що стався вчора, був наповнений пасажирами. Водій маршрутки, у якої відмовила гальмівна система, почав лавірувати, намагаючись якось зупинити автобус. Він вирішив з'їхати на зустрічну, щоб не протаранити машини, що їдуть попереду, але тим самим зачепив попутні авто, хоча уникнув лобових зіткнень.

Після "ударного" повороту маршрутка стала знижувати швидкість і таки зупинилася біля тротуару. З салону вийшли всі пасажири, ніхто з людей не постраждав і не був травмований.

Що стало причиною відмови гальм, і всі деталі дорожньої пригоди - з'ясовуються.

Також на кадрах видно, що водії авто, які зачепила маршрутка, виходять з транспорту й оглядають пошкодження.

Відео: у Віта-Поштовій біля Києва у маршрутки відмовили гальма

Раніше повідомлялося, що під Дніпром машина "швидкої" в'їхала в мікроавтобус, і в результаті ДТП постраждали 6 людей.

Нагадаємо також, перед цим у жовтні в Києві на Броварському проспекті зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль, і від удару автобус перекинувся.

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