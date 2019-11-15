Під Києвом трагічно загинула 18-річна боксер зі збірної України

Аміна Булах загинула під Києвом (фото: pixabay.com)

Боксер Аміна Булах загинула за трагічних обставин під Києвом

У Київській області трагічно загинула боксер Аміна Булах, яка входила в молодіжну збірну. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу України в Facebook.

Про те, що саме сталося, не повідомляється. У федерації пишуть, що 18-річна українська спортсменка "загинула за трагічних обставин".

Організація висловлює співчуття рідним і близьким Аміни. З дівчиною попрощаються на батьківщині - у Кропивницькому. Похорон відбудеться в суботу, 16 листопада о 12:00.

Аміна Булах загинула під Києвом (скрін: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Аміна Булах (фото: fbu.org.ua)

Незважаючи на юний вік спортсменка вже встигла досягнути чималих висот. Аміна вигравала чемпіонат України. У вересні стала бронзовим призером на молодіжному чемпіонаті Європи, який відбувся в Болгарії.