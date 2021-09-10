Под Киевом таинственно пропал мужчина: потерял сознание, но поехал домой с работы (фото)

Последний раз мужчину видели 4 сентября, потом связь с ним оборвалась. Его сын рассказал, что отец работал охранником, но в тот день на работе ему стало резко плохо.

"В субботу отец должен был ехать после дежурства (работает охранником) домой. Мы с ним последний раз поговорили по телефону около 19 вечера. Далее связь с ним оборвалась. Я, конечно, начал волноваться, позвонил ему на работу, мне рассказали, что ему стало плохо, он упал с кресла, потерял сознание и начал бился в конвульсиях. Затем прошло. Он пришел в себя и решил ехать домой ", - рассказал сын.

Сын сообщил, что отец в свое время служил в Афганистане и получил там две контузии. У него периодически болела голова, но потери сознания никогда не случалось.

В воскресенье, 5 сентября, Денис написал заявление об исчезновении отца в Дарницкое отделение полиции.

"Но вы знаете, что искать начинают только на третий день. Поэтому мы с сестрой и друзьями начали искать отца сами. По геолокации с его телефона узнали, что он был в селе Гора. Поехали туда с его фото, очевидцы подтвердили, что видели отца. Потом мне сообщили, что вчера, 8 сентября, его якобы видели в лесопосадке в селе Чубинское. Туда сразу поехала моя сестра. Мы думаем, что отец частично потерял память", - говорит Денис.

Полиция Киевской области занялась поисками пропавшего мужчины.

Под Киевом пропал Иван Любишкин (фото:tsn.ua)