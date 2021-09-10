Під Києвом таємниче зник чоловік: втратив свідомість, але поїхав додому з роботи (фото)

Останній раз чоловіка бачили 4 вересня, потім зв'язок з ним обірвався. Його син розповів, що батько працював охоронцем, але в той день на роботі йому стало різко погано.

"У суботу батько повинен був їхати після чергування (працює охоронцем) додому. Ми з ним останній раз поговорили по телефону близько 19 вечора. Далі зв'язок з ним обірвався. Я, звичайно, почав хвилюватися, подзвонив йому на роботу, мені розповіли, що йому стало погано, він впав з крісла, втратив свідомість і почав бився в конвульсіях. Потім пройшло. Він прийшов до тями і вирішив їхати додому", - розповів син.

Син повідомив, що батько свого часу служив в Афганістані і отримав там дві контузії. У нього періодично боліла голова, але втрати свідомості ніколи не траплялося.

У неділю, 5 вересня, Денис написав заяву про зникнення батька в Дарницьке відділення поліції.

"Але ви знаєте, що шукати починають тільки на третій день. Тому ми з сестрою і друзями почали шукати батька самі. По геолокації з його телефону дізналися, що він був у селі Гора. Поїхали туди з його фото, очевидці підтвердили, що бачили батька. Потім мені повідомили, що вчора, 8 вересня, його нібито бачили в лісопосадці в селі Чубинське. Туди відразу поїхала моя сестра. Ми думаємо, що батько частково втратив пам'ять", - каже Денис.

Поліція Київської області зайнялася пошуками зниклого чоловіка.

Під Києвом зник Іван Любишкін (фото:tsn.ua)