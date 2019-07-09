Под Киевом сожгли магазин депутата: все подробности

Под Киевом в селе Шпытьки неизвестные подожгли продуктовый магазин, который принадлежит действующем депутату Киевского областного совета - кандидату в народные депутаты Украины. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Пожар произошел в 4 утра, его заметил владелец магазина, 41-летний житель села Шпитьки.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте инцидента работали спасатели и следственно-оперативная группа. Пожар повредил 40 кв. м магазина, имущество и товар. В данный момент устанавливается сумма нанесенного ущерба и причины возгорания.

Фото: kv.npu.gov.ua

По данному инциденту возбуждено уголовное производство по ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Фото: kv.npu.gov.ua

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