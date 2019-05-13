Облил себя и дом бензином и поджег: детали ЧП на Закарпатье

Мужчина поджег себя и дом на Закарпатье (коллаж: РБК-Украина)

Из-за действий поджигателя пострадала его дочь

Мужчина облил себя, дом и автомобиль бензином и поджег. Чрезвычайное происшествие произошло вечером 12 мая в Закарпатской области. Об этом сообщило Управление ГСЧС Украины в области.

Известно, что 43-летний житель села Косино (Мукачевский район) получил ожоги 70% тела. Сейчас за его жизнь борются медики Мукачевской центральной районной больницы.

Также при пожаре пострадала 19-летняя дочь поджигателя, которая пыталась потушить пожар. У девушки термические ожоги рук и ног - она находится в состоянии средней тяжести.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, выяснила, что мужчина решил "побуянить", находясь в состоянии алкогольного опьянения. После того, как он облил все вокруг бензином, забыв об этом, решил покурить.

Правоохранители говорят, что уголовное производство открываться не будет, ведь по факту здесь нет состава преступления. Событие рассматривают как несчастный случай.

Мужчина поджег себя и дом на Закарпатье (коллаж: facebook.com/gorodz.info)

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