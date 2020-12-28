Под Киевом Санта-Клаус на параплане бросал детям сладости с неба

Под Киевом Санта-Клаус с параплана бросал детям конфеты (фото: facebook.com/mikhail.gorogotskiy)

В городе Обухов мужчина в костюме Санта-Клауса на мотопараплане летал над городом и сбрасывал детям с неба конфеты. Малыши были безумно рады такому событию.

Видео праздничной "бомбардировки" подарками опубликовал местный житель Михаил Горогоцкий на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил Санту и отметил, что на видео не сильно видно, но детскую площадку просто забросали сладостями. Теперь около десяти детей знают, что такое новогоднее чудо.

Санта детектед на Яблуневому! На відео не дуже видно, але відбувалось бомбардування майданчику цукерками. Тепер з десяток дітей знають, що таке новорічне диво! Друже, не знаю хто ти, але ти - нереальний топ! Posted by Михайло Горогоцький on Sunday, December 27, 2020

Под Киевом Санта-Клаус с параплана бросал детям конфеты (фото: facebook.com/saniya.cbr)

Пользователи сети также прокомментировали это.

Незабываемые впечатления! Такая гуляю на площади с малым и здесь Санта с неба. Хоть я и не ем конфет, а собрала больше всех;

Вот вам и волшебник, вот и чудо. Я думаю детишкам запомнится. А чего только детишкам?

Очень приятно видеть малышей, которые радовались и прыгали в небо и ловили сладости. Верьте в чудеса;

Мне дофига лет, но это именно я выше всех прыгала и подрывала малых махать, потому что в моем возрасте уже понимаешь "сторис ничто, а эмоции все!" - надеюсь было слышно, как мы кричали "Спасибо!"

Напомним, в сети началась "трансляция" полета Санта-Клауса. Данные о "координатах" Санты отображает в реальном времени сервис аэронавигации Flightradar.

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