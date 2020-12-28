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Під Києвом Санта-Клаус на параплані кидав дітям солодощі з неба

Обухів, Понеділок 28 грудня 2020 22:00
Під Києвом Санта-Клаус на параплані кидав дітям солодощі з неба
Під Києвом Санта-Клаус з параплана кидав дітям цукерки (фото: facebook.com/mikhail.gorogotskiy)
Автор: Роман Мирончук

У місті Обухів чоловік у костюмі Санта-Клауса на мотопараплані літав над містом і скидав дітям з неба цукерки. Малюки були дуже раді такій події.

Відео святкового "бомбардування" подарунками опублікував місцевий житель Михайло Горогоцький на своїй сторінці в Facebook.

Він також подякував Санті і зазначив, що на відео не сильно видно, але дитячий майданчик просто закидали солодощами. Тепер близько десяти дітей знають, що таке новорічне диво.

Санта детектед на Яблуневому! На відео не дуже видно, але відбувалось бомбардування майданчику цукерками. Тепер з десяток дітей знають, що таке новорічне диво! Друже, не знаю хто ти, але ти - нереальний топ!

Posted by Михайло Горогоцький on Sunday, December 27, 2020

Під Києвом Санта-Клаус на параплані кидав дітям солодощі з неба

Під Києвом Санта-Клаус з параплана кидав дітям цукерки (фото: facebook.com/saniya.cbr)

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Незабутні враження! Така гуляю на площі з малим і тут Санта з неба. Хоч я і не їм цукерок, а зібрала більше всіх;
  • Ось вам і чарівник, ось і диво. Я думаю запам'ятається дітлахам. А чого тільки дітворі?
  • Дуже приємно бачити малюків, які раділи і стрибали в небо і ловили солодощі. Вірте в чудеса;
  • Мені дофіга років, але це саме я вище всіх стрибала і підривала малих махати, тому що в моєму віці вже розумієш "сторіс ніщо, а емоції все!" - сподіваюся було чутно, як ми кричали "Спасибі!"

Нагадаємо, в мережі почалася "трансляція" польоту Санта-Клауса. Дані про "координати" Санти показує в реальному часі сервіс аеронавігації Flightradar.

Ми також писали про те, що скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі.

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Новини України Життя Київська областьСанта-Клаус

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