Под Киевом на реке зафиксировали массовый мор рыбы: что произошло (видео)

В городе Белая Церковь Киевской области на реке Рось произошла экологическая катастрофа. Был зафиксирован массовый мор рыбы.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киевский движ".
Отмечается, что для установления причины гибели рыбы были отобраны пробы воды и направлены в лабораторию Госрыбагентства.
В частности, о результатах будет сообщено дополнительно.
На опубликованном видео можно увидеть мертвую рыбу, которую прибило к берегу.
Добавим, что в жаркий летний период в открытых водоемах наблюдается негативное явление, как цветение воды, что сопровождается размножением мелких сине-зеленых водорослей и накоплению в воде продуктов их распада, в частности аммиака, сероводорода, нитратов и нитритов.
Следствием этих процессов становится ухудшение качества воды и может сопровождать мор рыбы. Цветение воды ухудшает гидробиологическое состояние водоема и вызывает структурные изменения в экосистеме.
Однако, в некоторых случаях массовую гибель рыбы могут спровоцировать и другие факторы.
Ранее мы сообщали, что под Киевом на озере Олесницькому массово гибнет рыба.
Также мы писали, что в Мариуполе, оккупированном российскими войсками, было зафиксирован мор дельфинов, что может свидетельствовать о болезнях в море.