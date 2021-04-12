Под Киевом пьяный помощник депутата устроил ДТП: хотел удрать от полиции
В Вышгороде Киевской области мужчина устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии. У него при себе было удостоверение помощника депутата.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"В Вышгороде местный бухой помощник депутата устроил ДТП и хотел скрыться с места аварии", - сказано в сообщении на странице.
Отмечается, что пьяный мужчина находился за рулем Daewoo Lanos №AI3791AH. Он ударил рядом стоящую машину и решил сбежать с места аварии. Водителя задержали неравнодушные свидетели до приезда полиции.
Мужчина думал, что показав удостоверение полиции, избежит наказания, но это не сработало. Правоохранители задержали пьяного лихача по статье 124 и 130.
Под Киевом задержали пьяного водителя (фото: dtp.kiev.ua)
В комментариях украинцы написали, что очень странно, что помощник депутата ездит на Ланосе. Скорее всего, удостоверение - фейковое.
- В Вышгороде депутаты и помощники, на Део не ездят. Так, что не надо, ля-ля.
- Если на ланосе, то это помощник помощника помощника депутата.
- Помощник депутата на Ланосе? Какой-то не правильный помощник.
- Закон по пьяным не работает, надо вводить не штрафы, а расстрел: смерть за смерть, травмы за травмы, только тогда дойдет.
Как мы писали ранее, в Киеве в субботу, 20 марта, в полицию поступило несколько сообщения о том, что неизвестная девушка на Range Rover врезалась в автомобиль. После этого при общении с виновницей инцидента пострадавшие заметили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.