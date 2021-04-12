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Під Києвом п'яний помічник депутата влаштував ДТП: хотів втекти від поліції

Новость на русском → Вишгород, Понеділок 12 квітня 2021 10:57
Під Києвом п'яний помічник депутата влаштував ДТП: хотів втекти від поліції Під Києвом п'яний чоловік влаштував ДТП (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Вишгороді Київської області чоловік влаштував ДТП і намагався втекти з місця аварії. У нього при собі було посвідчення помічника депутата.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"У Вишгороді місцевий бухий помічник депутата влаштував ДТП і хотів втекти з місця аварії", - сказано в повідомленні на сторінці.

Наголошується, що п'яний чоловік перебував за кермом Daewoo Lanos №AI3791AH. Він вдарив поруч стоячу машину і вирішив втекти з місця аварії. Водія затримали небайдужі свідки до приїзду поліції.

Чоловік думав, що показавши посвідчення поліції, уникне покарання, але це не спрацювало. Правоохоронці затримали п'яного лихача за статтею 124 та 130.

Під Києвом п'яний помічник депутата влаштував ДТП: хотів втекти від поліціїПід Києвом затримали п'яного водія (фото: dtp.kiev.ua)

В коментарях українці написали, що дуже дивно, що помічник депутата їздить на Ланосі. Швидше за все, посвідчення - фейкове.

  • У Вишгороді депутати і помічники, на Део не їздять. Так, що не треба ля-ля.
  • Якщо на ланосі, то це помічник помічника помічника депутата.
  • Помічник депутата на Ланосі? Якийсь не правильний помічник.
  • Закон за п'яним не працює, треба вводити не штрафи, а розстріл: смерть за смерть, травми через травму, тільки тоді дійде.

Як ми писали раніше, в Києві у суботу, 20 березня, в поліцію надійшло кілька повідомлень про те, що невідома дівчина на Range Rover врізалася в автомобіль. Після цього при спілкуванні з винуватицею інциденту постраждали помітили, що дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

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