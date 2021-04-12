Під Києвом п'яний помічник депутата влаштував ДТП: хотів втекти від поліції

У Вишгороді Київської області чоловік влаштував ДТП і намагався втекти з місця аварії. У нього при собі було посвідчення помічника депутата.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"У Вишгороді місцевий бухий помічник депутата влаштував ДТП і хотів втекти з місця аварії", - сказано в повідомленні на сторінці.

Наголошується, що п'яний чоловік перебував за кермом Daewoo Lanos №AI3791AH. Він вдарив поруч стоячу машину і вирішив втекти з місця аварії. Водія затримали небайдужі свідки до приїзду поліції.

Чоловік думав, що показавши посвідчення поліції, уникне покарання, але це не спрацювало. Правоохоронці затримали п'яного лихача за статтею 124 та 130.

Під Києвом затримали п'яного водія (фото: dtp.kiev.ua)

В коментарях українці написали, що дуже дивно, що помічник депутата їздить на Ланосі. Швидше за все, посвідчення - фейкове.