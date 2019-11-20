Под Киевом пропали школьники: дети всю ночь прятались от опекуна в шалаше

В Киевской области на протяжении суток искали двоих детей, которые не вернулись домой со школы. Мальчики воспитываются в детском доме семейного типа в Фастове. Полиция публиковала приметы 10-летнего Виталия Гадяча и 12-летнего Валентина Собковского.

20 ноября в ГУНП области сообщили, что ребят нашли. Полиция не прекращала поиски и в ночное время, несмотря на туман, который усложнял разыскные мероприятия.

Как оказалось, около 15:00 ребята вышли с местной школы №10, но домой не дошли. Они бродили по городу до вечера, а когда стемнело, смастерили себе шалаш из подручных материалов.

Под Киевом нашли пропавших школьников (Виталий Гадяч и Валентин Собковский, фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Ночлег они организовали около железнодорожного вокзала из различного тряпья, которое нашли неподалеку.

К счастью, ребята не пострадали. Их вернули опекуну, а с семьей провели профилактическую беседу. Будут ли наказаны родители из приемной семьи, достоверно неизвестно.