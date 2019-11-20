Під Києвом зникли школярі: діти всю ніч ховалися від опікуна у шалаші

У Київській області протягом доби шукали двох дітей, які не повернулися додому зі школи. Хлопчики виховуються у дитячому будинку сімейного типу в Фастові. Поліція публікувала прикмети 10-річного Віталія Гадяча і 12-річного Валентина Собківського.

20 листопада в ГУНП області повідомили, що хлопців знайшли. Рятувальники не припиняли пошуки і в нічний час, незважаючи на туман, який ускладнював розшукові заходи.

Як виявилося, близько 15:00 хлопці вийшли з місцевої школи №10, але додому не дійшли. Вони бродили по місту до вечора, а коли стемніло, змайстрували собі шалаш з підручних матеріалів.

Під Києвом знайшли зниклих школярів (Віталій Гадяч і Валентин Собковський, фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Нічліг вони організували біля залізничного вокзалу з різного ганчір'я, яке знайшли неподалік.

На щастя, діти не постраждали. Їх повернули опікуну, а з родиною провели профілактичну бесіду. Чи будуть покарані батьки прийомної сім'ї, достовірно невідомо.