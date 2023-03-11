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Над Києвом "палало" небо: неймовірні фото вогняного сходу сонця

Вогняне небо у Києві (t.me/kievreal1)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 11 березня, в Києві небо забарвилося під час сходу сонця в яскраві "вогняні" кольори. Небо було яскравих червоних, оранжевих та рожевих кольорів.

Фото опублікували у місцевих Telegram-каналах.

На знімках можна насолодитися "вогняним" небом на тлі київських висоток і дерев.

Місцеві жителі залишилися у захваті від краси природи.

"Тільки подивіться, який чудовий схід сонця був сьогодні над Києвом", - пишуть у мережі.

У Києві вогняний схід сонця (t.me/kievreal)

Раніше ми показували, як над Києвом розкинулася подвійна веселка, а потім в небі "розцвів" захід сонця.

Також ми писали, що у Києві зачаровуючий захід сонця потрапив на фото.

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