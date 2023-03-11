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Над Киевом "горело" небо: невероятные фото огненного восхода солнца

Огненное небо в Киеве (t.me/kievreal1)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 11 марта, в Киеве небо окрасилось во время восхода солнца в яркие "огненные" цвета. Небо было яркого красного, оранжевого и розового цвета.

Фото опубликовали в местных Telegram-каналах.

На снимках можно насладиться "огненным" небом на фоне киевских высоток и деревьев.

Местные жители остались в восторге от красоты природы.

"Только посмотрите, как прекрасен восход солнца был сегодня над Киевом", - пишут в сети.

В Киеве огненный восход солнца (t.me/kievreal)

Раньше мы показывали, как над Киевом раскинулась двойная радуга, а затем в небе "расцвел" закат.

Также мы писали, что в Киеве завораживающий закат попало на фото.

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