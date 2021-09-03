UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Киевом отменили электрички: люди в очередях не могут уехать (видео)

Автор: Людмила Жукова

Электрички под Киевом отменены с 1 сентября. Это касается только некоторых маршрутов, но это очень повлияло на пассажиров. Небывалый ажиотаж на поезда наблюдается на станциях 3 сентября.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram-канале.

Так, в пригороде Киева - Вишневом наблюдаются огромные очереди на поезда.

"Переполненными и опаздывающими областными электричками уже вроде как никого не удивишь, но вот то, что с 1 сентября почему-то некоторые из них отменили - довольно странная новость", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы отметили, что с электричками сейчас полный бардак.

  • Я конечно понимаю, что сравнивать глупо, но все же, в Китае с Японией поезда уже ездят от магнита, а у нас это недоразумение 80-х года.
  • Вишневое - это по факту район Киева, из общественного транспорта только маршрутки. Если кто работает около Киев-Волынского по-другому не доехать. Там, скорее всего, поезд просто задержался на минут десять вот и результат.
  • По моему мнению, надо продлять новые электрички, что до Тарасовки ездят в пик дальше и увеличивать скорость их так как они ездят полупустыми.
  • Из городских электричек осталась четверть того, что было...че ожидали? Они урезают электрички жалуясь что нет денег....а откуда будут деньги если люди не могут платить и ездить?
  • Тут все идет к приватизации Укрзалізниці. Поэтому все эти действия, убыточность, бардак, скотство с подвижным составом и плохое расписание - делается специально. Жаль что статью за саботаж отменили.

Отметим, что 28 августа в столице отменили рейсы городской электрички под номерами 7304, 7311/12 и 7319. Рейсы отменили по техническим причинам.

Как мы ранее писали, Киев снова отменил несколько рейсов городской электрички.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця