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Киев снова отменил несколько рейсов городской электрички

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Киев, Пятница 27 августа 2021 16:19
Киев снова отменил несколько рейсов городской электрички Фото: городская электричка в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

Киев завтра снова отменит несколько рейсов городской электрички. Сообщается, что 28 августа не будут ходить три утренних рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киевпастранса".

"Внимание! 28 августа по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304, 7311/12, 7319. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Отметим, все три рейса являются утренними.

Напомним, ранее в августе и июле уже отменяли вышеуказанные рейсы. Тогда тоже указывались технические причины.

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