Под Киевом отменили электрички: люди в очередях не могут уехать (видео)

Электрички под Киевом отменены с 1 сентября. Это касается только некоторых маршрутов, но это очень повлияло на пассажиров. Небывалый ажиотаж на поезда наблюдается на станциях 3 сентября.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram-канале.

Так, в пригороде Киева - Вишневом наблюдаются огромные очереди на поезда.

"Переполненными и опаздывающими областными электричками уже вроде как никого не удивишь, но вот то, что с 1 сентября почему-то некоторые из них отменили - довольно странная новость", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы отметили, что с электричками сейчас полный бардак.

Я конечно понимаю, что сравнивать глупо, но все же, в Китае с Японией поезда уже ездят от магнита, а у нас это недоразумение 80-х года.

Вишневое - это по факту район Киева, из общественного транспорта только маршрутки. Если кто работает около Киев-Волынского по-другому не доехать. Там, скорее всего, поезд просто задержался на минут десять вот и результат.

По моему мнению, надо продлять новые электрички, что до Тарасовки ездят в пик дальше и увеличивать скорость их так как они ездят полупустыми.

Из городских электричек осталась четверть того, что было...че ожидали? Они урезают электрички жалуясь что нет денег....а откуда будут деньги если люди не могут платить и ездить?

Тут все идет к приватизации Укрзалізниці. Поэтому все эти действия, убыточность, бардак, скотство с подвижным составом и плохое расписание - делается специально. Жаль что статью за саботаж отменили.

Отметим, что 28 августа в столице отменили рейсы городской электрички под номерами 7304, 7311/12 и 7319. Рейсы отменили по техническим причинам.