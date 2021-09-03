Під Києвом скасували електрички: люди в чергах не можуть виїхати (відео)

Електрички під Києвом скасовані з 1 вересня. Це стосується лише деяких маршрутів, але це дуже вплинуло на пасажирів. Небувалий ажіотаж на потяги спостерігається на станціях 3 вересня.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram-каналі.

Так, у передмісті Києва-Вишневому спостерігаються величезні черги на потяги.

"Переповненими і запізнюючими обласними електричками вже ніби як нікого не здивуєш, але ось те, що з 1 вересня чомусь деякі з них скасували-досить дивна новина", - сказано в повідомленні.

У коментарях українці відзначили, що з електричками зараз повний бардак.

Я звичайно розумію, що порівнювати нерозумно, але все ж, в Китаї з Японією потяги вже їздять від магніту, а у нас це непорозуміння 80-х року.

Вишневе - це за фактом район Києва, з громадського транспорту тільки маршрутки. Якщо хто працює біля Київ-Волинського по-іншому не доїхати. Там, швидше за все, поїзд просто затримався на хвилин десять ось і результат.

На мою думку, треба продовжувати нові електрички, що до Тарасівки їздять в пік далі і збільшувати швидкість їх так як вони їздять напівпорожніми.

З міських електричок залишилася чверть того, що було...Че очікували? Вони урізають електрички скаржачись що немає грошей....а звідки будуть гроші якщо люди не можуть платити і їздити?

Тут все йде до приватизації Укрзалізниці. Тому всі ці дії, збитковість, бардак, скотство з рухомим складом і поганий розклад - робиться спеціально. Шкода що статтю за саботаж скасували.

Відзначимо, що 28 серпня в столиці скасували рейси міської електрички під номерами 7304, 7311/12 і 7319. Рейси скасували з технічних причин.