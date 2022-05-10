Под Киевом оккупанты убили украинскую журналистку и ее маму: появились подробности

В Киевской области оккупанты убили украинскую журналистку и блогера Оксану Гайдар, которая работала под псевдонимом Руда Пани. Вместе с ней погибла ее мать Лидия, ради которой Оксана вернулась в Украину в начале войны.

Об этом сообщила Лариса Вакульницька в Facebook .

Известно, что погибшие стали жертвами российской артиллерии.

"Руда Пани, Оксана Гайдар погибла вместе с мамой Лидией от огня русской артиллерии 11 (?) марта 2022 года в с. Шевченково Броварского района. Вечная память настоящей дочери Украины", - говорится в сообщении.

Смерть журналистки подтвердил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Последнее сообщение Руда Пани оставила 11 марта

Со вчерашнего дня у нас нет света, едва прозябает интернет.

Русня никому не дает уехать-стреляет по автомобилям и даже по велосипедам насмерть.Можно лишь тихо сидеть по домам.

Гуманитарная катастрофа-вопрос макс. месяца.

Твитер я удаляю,надеюсь,что еще увидимся.

Все будет Украина! — Ruda Pani (@Ruda_Pani) March 11, 2022

Что известно об Оксане Гайдар

Известной Оксана стала благодаря своим публикациям на историческую тематику, в которых она резко обличала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.

Парадокс в том, что делала она это... из Москвы, где жила с мужем и сыном.

"На нее давили, ее и мужа в свое время запугивали, как Оксана мне рассказывала", - вспоминают беседу с ней.

Фото: Оксана Гайдар (facebook.com/sergiy.tomilenko)

В начале войны журналистка вернулась в Украину, чтобы быть вместе с мамой.

Родилась она в Киеве, в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.