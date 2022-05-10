Под Киевом оккупанты убили украинскую журналистку и ее маму: появились подробности
В Киевской области оккупанты убили украинскую журналистку и блогера Оксану Гайдар, которая работала под псевдонимом Руда Пани. Вместе с ней погибла ее мать Лидия, ради которой Оксана вернулась в Украину в начале войны.
Об этом сообщила Лариса Вакульницька в Facebook.
Известно, что погибшие стали жертвами российской артиллерии.
"Руда Пани, Оксана Гайдар погибла вместе с мамой Лидией от огня русской артиллерии 11 (?) марта 2022 года в с. Шевченково Броварского района. Вечная память настоящей дочери Украины", - говорится в сообщении.
Смерть журналистки подтвердил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Последнее сообщение Руда Пани оставила 11 марта
Со вчерашнего дня у нас нет света, едва прозябает интернет.— Ruda Pani (@Ruda_Pani) March 11, 2022
Русня никому не дает уехать-стреляет по автомобилям и даже по велосипедам насмерть.Можно лишь тихо сидеть по домам.
Гуманитарная катастрофа-вопрос макс. месяца.
Твитер я удаляю,надеюсь,что еще увидимся.
Все будет Украина!
Что известно об Оксане Гайдар
Известной Оксана стала благодаря своим публикациям на историческую тематику, в которых она резко обличала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.
Парадокс в том, что делала она это... из Москвы, где жила с мужем и сыном.
"На нее давили, ее и мужа в свое время запугивали, как Оксана мне рассказывала", - вспоминают беседу с ней.
Фото: Оксана Гайдар (facebook.com/sergiy.tomilenko)
В начале войны журналистка вернулась в Украину, чтобы быть вместе с мамой.
Родилась она в Киеве, в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.
Ранее мы писали, что в бою на территории Харьковской области погиб еще один журналист Максим Мединский. Он защищал страну в рядах Вооруженных сил.
Также сообщалось, что под обстрелами оккупантов погиб журналист Александр Махов.