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Под Киевом оккупанты убили украинскую журналистку и ее маму: появились подробности

Новина українською →
Киевская область, Вторник 10 мая 2022 18:54
Под Киевом оккупанты убили украинскую журналистку и ее маму: появились подробности Коллаж РБК-Украина: журналистка Руда Пани погибла под Киевом
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области оккупанты убили украинскую журналистку и блогера Оксану Гайдар, которая работала под псевдонимом Руда Пани. Вместе с ней погибла ее мать Лидия, ради которой Оксана вернулась в Украину в начале войны.

Об этом сообщила Лариса Вакульницька в Facebook.

Известно, что погибшие стали жертвами российской артиллерии.

"Руда Пани, Оксана Гайдар погибла вместе с мамой Лидией от огня русской артиллерии 11 (?) марта 2022 года в с. Шевченково Броварского района. Вечная память настоящей дочери Украины", - говорится в сообщении.

Смерть журналистки подтвердил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Последнее сообщение Руда Пани оставила 11 марта

Что известно об Оксане Гайдар

Известной Оксана стала благодаря своим публикациям на историческую тематику, в которых она резко обличала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.

Парадокс в том, что делала она это... из Москвы, где жила с мужем и сыном.

"На нее давили, ее и мужа в свое время запугивали, как Оксана мне рассказывала", - вспоминают беседу с ней.

Под Киевом оккупанты убили украинскую журналистку и ее маму: появились подробности

Фото: Оксана Гайдар (facebook.com/sergiy.tomilenko)

В начале войны журналистка вернулась в Украину, чтобы быть вместе с мамой.

Родилась она в Киеве, в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

Ранее мы писали, что в бою на территории Харьковской области погиб еще один журналист Максим Мединский. Он защищал страну в рядах Вооруженных сил.

Также сообщалось, что под обстрелами оккупантов погиб журналист Александр Махов.

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