Під Києвом окупанти вбили українську журналістку та її маму: з'явилися подробиці

В Київській області окупанти вбили українську журналістку та блогерку Оксану Гайдар, яка працювала під псевдонімом Руда Пані. Разом з нею загинула її матір Лідія, заради якої Оксана повернулася до України на початку війни.

Про це повідомила Лариса Вакульницька в Facebook .

Відомо, що загиблі стали жертвами російської артилерії.

"Руда Пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам'ять справжній дочці України", - говориться в повідомленні.

Смерть журналістки підтвердив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Останній допис Руда Пані залишила 11 березня

Від учора в нас немає світла,ледь животіє інтернет.

Русня нікому не дає виїхати-стріляє по автівках та навіть по велосипедах насмерть.Можна лише тихо сидіти по хатах.

Гуманітарна катастрофа-питання макс.місяця.

Твітер я видаляю,сподіваюся,що ще побачимось.

Все буде Україна! — Ruda Pani (@Ruda_Pani) March 11, 2022

Що відомо про Оксану Гайдар

Відомою Оксана стала завдяки своїм публікаціям на історичну тематику, в яких вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за будь-яку ціну встановити контроль над Україною.

Парадокс в тому, що робила вона це... з Москви, де жила з чоловіком і сином.

"На неї тиснули, її та чоловіка свого часу залякували, як Оксана мені розповідала", - згадують бесіду з нею.

Фото: Оксана Гайдар (facebook.com/sergiy.tomilenko)

На початку війни журналістка повернулась в Україну, аби бути разом з мамою.

Народилася вона в Києві, в родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.